İsviçre evinde bir puana razı oldu

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında İsviçre sahasında ağırladığı Kosova ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İsviçre evinde bir puana razı oldu
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19 Kasım 2023 00:54
EURO 2024 Elemeri I Grubu karşılaşmasında İsviçre evinde konuk ettiği Kosova ile 1-1 berabere kaldı.

İsviçre'nin golünü 47. dakikada Ruben Vargas kaydederken, Kosova'nın beraberlik golünü 82. dakikada Muhammet Hyseni attı.

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica karşılaşmada forma giymedi.

İsviçre bu beraberlikle birlikte puanını 17'ye yükseltirken, Kosova'da 11 puana çıktı.

İsviçre bir sonraki karşılaşmada deplasmanda Romanya'ya konuk olurken, Kosova evinde Belarus'u konuk edecek.

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