İşte UEFA'nın G.Sarayı yeniden inceleme sebebi!

UEFA'nınhakkındaki 'yeniden inceleme' kararının yankıları sürüyor. UEFA'nın hamlesine dair bir çok iddia ortaya atılırken, gerçeklere ulaşıldı. Sarı-Kırmızılılar, 3 yıllık gelir bazında yaratılacak kaynaklar ve beklentileri ile ilgili 9 Mart tarihinde Nyon'da UEFA heyetine sunum yapmıştı.Sunumda; oyuncu satışı, Şampiyonlar Ligi gelirleri, tesislerden gelecek para ve mağazacılık-ürün satışıyla 3 yıllık gelir taahhütünde bulunulmuştu. UEFA bu sunum sonrasında Avrupa'dan men cezası vermemişti.G.Saray'ın gelirlerini yeniden kontrol eden UEFA'nın, 3 yıllık taahhütte sapma tespit ettiği ve bu rakamın 25 milyon euro'ya ulaştığı ifade edildi. Ve bu nedenle soruşturma açtığı belirlendi.Özellikle transfer geliri konusunda sıkıntı yaşandığı öğrenildi. Hatta G.Saray'ın Gomis'i apar topar satmasının ve Maicon'u elden çıkarmak istemesinin arkasında da bu sıkıntının yattığı gelen bilgiler arasında..Kulübün Riva arazisinde hayata geçirilecek "Düşler Vadisi Riva" projesinin tanıtım toplantısının ardından açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ana gündem maddesi UEFA kriziydi. Temkinli konuşmayı tercih eden Başkan Cengiz, UEFA ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili, "Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz" dedi.Yaklaşık 3.5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptıklarını vurgulayan Cengiz, "Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğiz" diye konuştu. Emre Akbaba transferinde destek sözü veren sponsorlarından henüz para almadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Cengiz, "Forvet transferi yapamadık. Sorumluluk bizde" açıklamasını yaptı.