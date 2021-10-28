İşte Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
İşte Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2021 12:38
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. haftada görev alacak hakemler şunlar:

29 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.