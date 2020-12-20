İşte Premier Lig bu! United yağmur oldu...

Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United ile Leeds United karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar maçı 6-2 kazandı.



Karşılaşmada Manchester United'ın golleri, 2. ve 3. dakikalarda McTominay, 20. ve 70. dakikalarda Bruno Fernandes, 37. dakikada Lindelof ve 66. dakikada Daniel James'ten geldi.



Leeds'in golleri ise 42. dakikada Cooper ve 74. dakikada Stuart Dallas'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte bir maç eksiği bulunan Manchester United, puanını 26 yaparak 3. sıraya yükseldi.



PREMIER LİG ÇILDIRDI



Bu sezon Premier Lig'de 4 maçın ilk yarısında 5 gol oldu. Bu istatistik geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 38 haftadaki rakama eşit durumda.



