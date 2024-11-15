Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, en küçük oğlu "Bryce ile birlikte oynamak için" iki sene daha oynama ihtimali olduğu iddia edildi.



James'in NBA'deki görev süresi, birkaç hafta içinde 40 yaşına girecek olması nedeniyle son birkaç yıldır tartışmalı bir konu olmuştu.



LeBron'un, 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi olan en küçük oğlu Bryce ile birlikte oynayabilmek için 24. sezonuna kadar oynamayı deneyebileceği düşünülüyordu. Lakers yıldızı geçtiğimiz ay Cleveland.com'dan Chris Fedor'a konuyla ilgili "Çok güzel olurdu. Vücudumun önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl tepki vereceğini görmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.



"GELECEK SEZON SONU BIRAKIR"



Yakın zamanda ESPN'den Shams Charania, gelecek sezon James'in son sezonu olabileceğini düşündüğünü, Bryce'ın kendisini "bir veya iki yıl daha etrafta tutabileceğini" öne sürdü:



"Benim düşüncem, gelecek sezonun potansiyel olarak NBA'deki son sezonu olabileceği yçnünde. Peki sonrasında, 2026'da veya 2027'de bir sezon daha oynayabilir mi? Muhtemelen. En küçük oğlu, 2025 sınıfından Bryce James, belki onu bir veya iki yıl daha etrafta tutabilir."



"TÜKENMEYİ BEKLEMEM"



Bryce 19 yaşına geldiğinde 41 yaşına girmiş olacak olan LeBron, yakın zamanda "tamamen tükenene dek oynamayacağını" söylemişti:



"Doğrusu, çok fazla oynamam. Kaç yıl sürer bilmiyorum. Bir yıl mı, iki yıl mı, artık ne kadar olursa. Önceki gece dediğim gibi, tamamen tükenene kadar oynamam. Ben öyle biri değilim. Sırf sahada yer almak istiyorum diye basketbola saygısızlık etmem."



James, bu sezon çıktığı 11 maçta ortalama 24.3 sayı, 9.4 asist ve 8.1 ribaunt kaydetti.



