İşte Hentbol Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar!

Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında maçlar tamamlandı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mardin'de oynanan A Grubu maçları sonunda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Tekirdağspor, Sivas'ta oynanan B Grubu maçları sonunda Yenimahalle Belediyespor ve Görele Belediyespor, Yozgat'ta oynanan D Grubu maçları sonunda ise Yalıkavak Belediyespor ve EGO Spor, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.



Kadınlar Türkiye Kupası'nda Adana'da oynanacak C Grubu maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.



Kadınlar Türkiye Kupası B Grubu'nda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:



Aksaray Belediyespor- Anadolu Üniversitesi: 22-31



Görele Belediyespor-Sivas Belediyespor: 38-33



Erkekler Türkiye Kupası'nda ise Ordu'da oynanan D Grubu maçları tamamlandı.



Grupta ilk iki sırayı alan Spor Toto ve Eskişehir Ormanspor, tur atlayarak çeyrek finale yükseldi.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen A, B ve C gruplarında maç tarihleri daha sonra duyurulacak.



Erkekler Türkiye Kupası D Grubu'nda bugün oynan maçların sonuçları şöyle:



Ordu Gençlerbirliği-Eskişehir Ormanspor: 31-31



Mamak Belediyespor-Spor Toto: 20-22









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