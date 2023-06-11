İşte gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek takımlar

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması sonrası gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
Abone Ol
İşte gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek takımlar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2023 22:56
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası 2023-24 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar şekillendi.

Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlarken, ligi ikinci bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. Ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş da tıpkı Fenerbahçe gibi Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

Lig ikincisi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanması sonrası Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan lig 4.'sü Adana Demirspor da Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery