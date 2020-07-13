İşte Beşiktaş'ın Gökhan ve Caner teklifi

Beşiktaş, Gökhan ve Caner'e 550 bin euro garanti, 100 bin euroluk bonuslu yeni bir teklif sunacak.

Haber; Akşam
İşte Beşiktaş'ın Gökhan ve Caner teklifi
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13 Temmuz 2020 13:36
Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e yine bir teklif yapma kararı aldı.

Siyah-Beyazlılar iki oyuncuya da aynı rakamı önerecek. Beşiktaş Gökhan ve Caner'e yıllık 550 bin euro garanti ücret ve 10 maçın üzerinde forma giymeleri durumunda 100 bin euroluk bonuslu bir sözleşme teklif edecek. 

İki yıldız oyuncunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Görüşmeler bu hafta başlayacak.

Gökhan Gönül'ü eski kulübü Fenerbahçe istiyor. Caner Erkin ile ise Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor. Bu rakamları kabul edip etmeyecekleri ise belirsizliğini koruyor



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