İstanbulspor yeni transferini açıkladı!

Süper Lig ekibi İstanbunspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor yeni transferini açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2022 21:18
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sidrit Guri, kulüp kariyerinde Vllaznia, Besa, Kastrioti, Korabi, Kukesi, Oostende ve Shkendija'da forma giydi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ