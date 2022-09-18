İstanbulspor bu sezon ilk defa 2 gol attı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan İstanbulspor, bu sezon ilk kez bir maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.



Sezonun ilk 3 haftasında gol sevinci yaşayamayan sarı-siyahlı ekip daha sonra Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında birer gol attı. İstanbulspor, siyah-beyazlı rakibi karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı.





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