Istanball Cup'ta Fenerbahçe Beko ile Obradovic karşı karşıya!

Turnuvanın ilk gününde UNICS Kazan'ı 81-79 yenen Fenerbahçe Beko ile Monaco'ya 120-114 üstünlük kuran Partizan, finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Istanball Cup'ta Fenerbahçe Beko ile Obradovic karşı karşıya!
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12 Eylül 2021 01:02
Uluslararası "Istanball Cup" basketbol turnuvasının ilk gününde oynanan maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko ile Sırbistan ekibi Partizan, finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko'nun organize ettiği turnuvanın ilk gününde Partizan-Monaco ve Fenerbahçe Beko-UNICS Kazan müsabakaları oynandı.

Günün ilk maçında Zeljko Obradovic'in başantrenörlüğünü yaptığı Partizan, Fransa temsilcisi Monaco'yu üç uzatma sonunda 120-114 mağlup ederek finale yükseldi. İkinci ve son karşılaşmada ise Fenerbahçe Beko, Rusya ekibi UNICS Kazan'ı 81-79 yenerek adını finale yazdırdı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda yarın Fenerbahçe Beko ile Partizan finalde karşılaşacak. Monaco ve UNICS Kazan arasında ise üçüncülük müsabakası oynanacak. Final maçı saat 20.00'de, üçüncülük mücadelesi ise saat 17.00'de başlayacak.

Obradovic ve yardımcılarına plaket verildi

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile yardımcıları, düzenlenen törenle onurlandırıldı.

Sarı-lacivertli takımda önemli başarılara imza atan efsane Sırp başantrenör ile yardımcıları Vladimir Androic, Jose Maria Izquierdo, Erdem Can ve Predrag Zimonjic, alkışlar eşliğinde parkeye çağrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının genel menajeri Maurizio Gherardini, takım menajeri Cenk Renda ve kaptan Melih Mahmutoğlu, bu isimlere plaket takdim etti.


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