İspanya'da hakemler tehdit altında!

İspanya'da hakemler, son dönemde kendilerine yönelik artan sözlü saldırı ve tehditler karşısında endişelerini dile getirdi.



Marca'nın haberine göre; Hafta sonunda, hakem Carlos del Cerro Grande'nin ismi ve fotoğrafının yer aldığı, alnında bir hedef işareti bulunan pankartın ortaya çıkması, hakem camiasında büyük tepki çekti.



"PEKİ YARIN NE OLACAK"



Hakemler, yayınladıkları ortak açıklamada bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, yaşanan olayları futbol dünyasında artan şiddet dilinin bir sonucu olarak değerlendirdi. Açıklamada, "Bugün bir pankart yapıldı. Peki ya yarın ne olacak? Ne bekleniyor?" ifadeleriyle yetkililere çağrıda bulunuldu.



Hakem topluluğu, bu tür olayların yalnızca profesyonel futbolu değil, altyapı seviyesindeki spor organizasyonlarını da olumsuz etkilediğini ve her hafta yaşanan saldırılar karşısında yetkililerin yeterince önlem almadığını vurguladı.



HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI



Hakemler, İspanya Spor Yüksek Konseyi'nden (CSD) bu tehdide karşı öncülük etmesini ve güçlü bir yanıt verilmesini talep ederken, aynı zamanda hukuki süreç başlatacaklarını da duyurdu. Açıklamada, "Bu şiddeti teşvik eden ya da haklı çıkaranlara karşı sert ve etkili önlemler alınmalı. Hakemlerin güvenliği ve onuru için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" denildi.







