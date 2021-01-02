İsmail Kartal: "Kaybettik, üzgünüz"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçı sonrasında açıkalamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Kaybettik, üzgünüz'
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02 Ocak 2021 22:24
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-1 yenildikleri Hatayspor'a karşı maça kontrollü başladıklarını söyledi.

Her şeyin planladıkları gibi gittiğini ve öne geçtiklerini hatırlatan Kartal, rakibin etkili ataklarını bertaraf ettiklerini belirtti.

İlk yarının bitimine birkaç dakika kala savunmadaki hata nedeniyle devreyi berabere tamamladıklarını aktaran Kartal, ikinci yarıya da kontrollü başladıklarını ifade etti.

İkinci yarının kontrollü ve dengede geçtiğini, savunmadaki anlaşmazlıktan dolayı geriye düştüklerinin altını çizen Kartal, "Kaybettik üzgünüz." dedi.

Salı günü oynayacakları Galatasaray maçını düşündüklerini vurgulayan Kartal, Hatayspor'a başarı diledi.



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