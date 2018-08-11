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İsmail Kartal: ''3-4 tane transfer yapacağız''

Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal, 3-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
İsmail Kartal: ''3-4 tane transfer yapacağız''
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11 Ağustos 2018 01:08
Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. 

''POZİSYON VERMEDEN 2 GOL YEDİK''
Karşılaşmayı değerlendiren Kartal, ''Oyuna iyi başlamıştık, her şey planladığımız gibi gidiyordu. Daha sonra bazı şanssızlıklar yaşadık. Ayağımız takıldı, kendi kalemize gol attık. Pozisyon vermediğimiz bir yarıda 2-1 geriye düştük. İkinci yarıda birkaç pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Son dakikalarda risk alırken zamanlama hatası yaptık ve bir gol daha yedik.'' dedi.

''NEREYE TRANSFER LAZIM ONU GÖRDÜK''

Transfer yapacaklarını söyleyen teknik direktör, ''Birkaç transfere ihtiyacımız var. Bu maçta da transferlerin nereye gerektiğini çok iyi gördük. Başkanla, yönetimle konuşup transferi bitirmeye çalışacağız. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Hücum, orta saha, defans 3-4 futbolcu alacağız.'' şeklinde konuştu.

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