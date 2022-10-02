Ismael, Weghorst ile ne konuştu?

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe ile 0-0 biten derbi mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Ismael, maçın bitiş düdüğü sonrası saha içerisinde Wout Weghorst ile ne konuştuğunun sorulması üzerine, "Wout Weghorst ile özel bir konuşmamız olmadı. Gol atamadığı için üzgündü. Son anda iki fırsat yakaladı. 'Bu şekilde devam et' dedim. Elimizden geleni yaptığımız söyledim. Bazen futbol böyle olur, skoru kabul etmeniz gerekir." diye karşılık verdi.



Fransız teknik adam, Weghorst'un son dakikalardaki pozisyonu için de konuşurken, "Wout Weghorst'un topunu gol sandım. Şansa da ihtiyaç var. Kazmak istiyorduk, kazansaydık, bu sonuç bizi yukarı taşıyacaktı." dedi.





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