Ismael derbide 3 generaline güveniyor

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael, tecrübeli isimlere sarıldı.



Ismael, saha içinde takımı yönetecek futbolcuları belirledi. Savunmada bu sezon her maçta forma giyen Saiss, liderlik görevini üstlenecek. Faslı stoper, Fenerbahçe'nin başarılı hücum ayaklarına karşı savunma hattında hem görevini yapacak hem de partnerini yönlendirecek. Josef de Souza da orta sahanın ağabeyi olacak. Fenerbahçe'ye Beşiktaş formasıyla goller atan Josef, orta sahada yapılacak pres ve pas organizasyonlarında kilit rol oynayacak.



Ismael, derbi tecrübesi olan Josef'in takıma maçın önemi anlatmasında ve aralarında toplantı yapmaları anlamında da direktifler verdi. Weghorst forvet hattında sorumluluk alacak. Hollandalı futbolcu, özellikle kanatta forma giyen arkadaşlarını yönlendirecek.



DELE ALLI'YE YER ARANIYOR



İngiliz yıldız Dele Alli, sakatlığını atlattı ve oynayabilecek durumda. Teknik Direktör Valerien Ismael, Alli'yi ilk 11'e monte etmek için yer arıyor. Josef, savunma özelliği nedeniyle ilk 11'de olacak. Ismael, Gedson, Salih ve Alli arasında bir seçim yapmak zorunda. Rotasyonu zorlayan diğer isimler ise Tayfur ve Berkay.



8 İSİMDEN DİREKT KATKI



Ligde 7 hafta geride kalırken Beşiktaş'ta 8 oyuncu gole katkı verdi. Rosier ve Masuaku 5 gole direkt etki etti. Rosier 1 gol-2 asist, Masuaku ise 2 asist yaptı. Gedson 1 asist, Salih ise 1 gol-1 asistle oynadı. Ghezzal 1 gol-2 asist, Dele Ali ise 1 gol kaydetti. Weghorst 3 gol-4 asistle oynarken Muleka ise 4 gol attı.





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