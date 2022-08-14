VERİMLİ OLAMAM

Kayserispor'u geçen hafta uzatma anlarında Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek sezonu açan Beşiktaş, 2'de 2 peşinde. Siyah beyazlılar, ilk maçında Karagümrük'ü deplasmanda 4-2 yenerek geçen sezonki gücünü koruduğunu gösteren Alanyaspor'la karşılaşacak. 30 derece sıcaklıkta oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, öğrencilerinden topu daha fazla Weghorst'la buluşturmalarını istedi.Hollandalı yıldızın ilk maç sonrasında Fransız teknik adamla yaptığı görüşmede,diye yakınması üzerine son taktik çalışmalar bu yönde yapıldı. Valerien Ismael özellikle Ghezzal ve Muleka'dan, Weghorst'u beslemelerini istedi.Beşiktaş'ın bir yıllığına kiraladığı Weghorst, ilk maçta rakip kaleye isabetli şut gönderemese de Ghezzal'ın attığı golde yaptığı asistle galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.