Islam Slimani, tam 68 gün sonra gol attı!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe'de Islam Slimani, sarı - lacivertli ekibi 1-0 öne geçiren golü attı.
Son golünü 6 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ağlarına gönderen Islam Slimani, Fenerbahçe'de 68 gün sonra ağları sarsmayı başardı.
FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNE ÇAĞIRDI
Fenerbahçe'de Cezayirli santrfor Slimani, 3 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Ocak'ta Ümraniyespor karşısında oynayan Slimani, Spor Toto Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında forma şansı bulamamıştı.
Performansıyla eleştirilen Slimani'ye Fenerbahçeli taraftarlar sahip çıktı. Taraftarlar, karşılaşmadan önce tribüne çağırdığı Cezayirli golcüye moral verdi.
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Son golünü 6 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ağlarına gönderen Islam Slimani, Fenerbahçe'de 68 gün sonra ağları sarsmayı başardı.
FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNE ÇAĞIRDI
Fenerbahçe'de Cezayirli santrfor Slimani, 3 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Ocak'ta Ümraniyespor karşısında oynayan Slimani, Spor Toto Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında forma şansı bulamamıştı.
Performansıyla eleştirilen Slimani'ye Fenerbahçeli taraftarlar sahip çıktı. Taraftarlar, karşılaşmadan önce tribüne çağırdığı Cezayirli golcüye moral verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın