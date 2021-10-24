İrfan Can Kahveci 43 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Alanyaspor maçında 43 gün sonra kadroda yer aldı.

Haber; AA
Abone Ol
İrfan Can Kahveci 43 gün sonra kadroda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2021 19:23
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, 43 gün sonra kadroya girdi.

Sarı-lacivertli formayla son maçını 12 Eylül'de Demir Grup Sivasspor'a karşı oynayan İrfan Can, 43 gün sonra kadroda yer aldı ve teknik direktörden forma bekledi.

İrfan Can'ın yanı sıra bir süredir sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmayan Mert Hakan Yandaş da yedekler arasında yer aldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.