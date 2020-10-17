İrfan Can: 'Ailem de artık gol at diyordu'

Başakşehir'in Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçta bir gol atan İrfan Can Kahveci maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Visca'nın inanılmaz bir gol attığını vurgulayan İrfan, "Galibiyete ihtiyacımız vardı, artık kazanmamız ve gol atmamız gerekiyordu. Ailem de artık gol at diye baskı yapıyordu. Trabzonspor karşısında da kazandık. Benim golüm de güzeldi ancak Visca'nın golü inanılmazdı. Şimdi önümüzde bir Şampiyonlar Ligi maçı var ve bu maçtan da iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.



