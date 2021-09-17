İrfan Buz: 'Oyunun senaryosu değişti'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 3-1 öne geçtikten sonra 4-3 kaybettikleri Karagümrük maçını değerlendirdi.



Şanssız goller yediklerini ve 10 kişi kalmalarının kendilerini etkilediğini söyleyen İrfan Buz, "Çok iyi başlayan bir Malatyaspor vardı, goller de çok güzeldi. 1. gol, 2. gol... 2-1 pozisyonunda da gördük, kalecimiz kontrpiyede kaldı, çarptı, gol oldu. 3-1 yaptık, 3-2'yi yedik, içeride tutalım dedik. Oyunun senaryosu nasıl değişir? Dakika 61'de 10 kişi kalınca zordu, zaten iyi pas yapan takım. 3-2'den sonra yakaladığımız bir penaltı pozisyonu, ofsayt varmış, VAR'dan döndü, yoksa 4-2 öne geçiyorduk. Oyunu tutmak istedik ama 60'tan sonra üzerimize gelen takım. Bizim alabileceğimiz, elimizden kaçırdığımız top, 3-3. 4. gol de taçtan, üzücü. Oyuncularımız çok mücadele etti, iyi oyun sergilediler. 61'den sonra 10 kişiydik, maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki salı günü müsabakaya hazırlanmalıyız." dedi.







