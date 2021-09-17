İrfan Buz: 'Oyunun senaryosu değişti'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 3-1 öne geçtikten sonra 4-3 kaybettikleri Karagümrük maçını değerlendirdi.
Şanssız goller yediklerini ve 10 kişi kalmalarının kendilerini etkilediğini söyleyen İrfan Buz, "Çok iyi başlayan bir Malatyaspor vardı, goller de çok güzeldi. 1. gol, 2. gol... 2-1 pozisyonunda da gördük, kalecimiz kontrpiyede kaldı, çarptı, gol oldu. 3-1 yaptık, 3-2'yi yedik, içeride tutalım dedik. Oyunun senaryosu nasıl değişir? Dakika 61'de 10 kişi kalınca zordu, zaten iyi pas yapan takım. 3-2'den sonra yakaladığımız bir penaltı pozisyonu, ofsayt varmış, VAR'dan döndü, yoksa 4-2 öne geçiyorduk. Oyunu tutmak istedik ama 60'tan sonra üzerimize gelen takım. Bizim alabileceğimiz, elimizden kaçırdığımız top, 3-3. 4. gol de taçtan, üzücü. Oyuncularımız çok mücadele etti, iyi oyun sergilediler. 61'den sonra 10 kişiydik, maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki salı günü müsabakaya hazırlanmalıyız." dedi.
Şanssız goller yediklerini ve 10 kişi kalmalarının kendilerini etkilediğini söyleyen İrfan Buz, "Çok iyi başlayan bir Malatyaspor vardı, goller de çok güzeldi. 1. gol, 2. gol... 2-1 pozisyonunda da gördük, kalecimiz kontrpiyede kaldı, çarptı, gol oldu. 3-1 yaptık, 3-2'yi yedik, içeride tutalım dedik. Oyunun senaryosu nasıl değişir? Dakika 61'de 10 kişi kalınca zordu, zaten iyi pas yapan takım. 3-2'den sonra yakaladığımız bir penaltı pozisyonu, ofsayt varmış, VAR'dan döndü, yoksa 4-2 öne geçiyorduk. Oyunu tutmak istedik ama 60'tan sonra üzerimize gelen takım. Bizim alabileceğimiz, elimizden kaçırdığımız top, 3-3. 4. gol de taçtan, üzücü. Oyuncularımız çok mücadele etti, iyi oyun sergilediler. 61'den sonra 10 kişiydik, maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki salı günü müsabakaya hazırlanmalıyız." dedi.