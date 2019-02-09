Inter'in transferde ilk hedefi Barcelona'dan!

veMilli Takımı'nın yıldızıSerie A'dan talip çıktı.İtalya basınında yer alan habere göre; Inter, Barcelona'dan Ivan Rakitic için sezon sonunda harekete geçme kararı aldı.Kadrosunda Marcelo Brozovic, Sime Vrsaljko ve Ivan Perisic gibi Hırvat futbolcuları bulunduran Inter'in, Rakitic için Barcelona'ya 30 milyon euroluk teklif yapacağı belirtildi.Haberde; Barcelona'nın Frenkie de Jong transferi sonrasında Rakitic'i Inter'e yollamaya sıcak bakacağı kaydedildi.Barcelona ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.