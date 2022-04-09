Inter, zirve takibinde hata yapmadı!

İtalya Ligi'nde Inter, sahasında Hellas Verona'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek, zirve yarışında hata yapmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Inter, zirve takibinde hata yapmadı!
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09 Nisan 2022 20:56
İtalya Serie A'da Inter, kendi evinde Hellas Verona'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter, 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri; 22. dakikada Nicolo Barella ve 30. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Inter, ligdeki puanını 66'ya yükseltti ve 67 puanlı lider Milan'ı takibini sürdürdü. Hellas Verona ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, deplasmanda Spezia ile karşılaşacak. Hellas Verona ise Atalanta'ya konuk olacak.

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