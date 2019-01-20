İtalya Serie A'da 20. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.İkinci devrede de her iki takım aradığı golleri bulamadı ve Inter ile Saussolo golsüz berabere kaldı.Bu sonuçla birlikte Inter'in puanı 40 oldu. Sassuolo ile puanını 26'ya yükseltti.