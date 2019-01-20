İtalya Serie A'da 20. hafta maçında Inter ile Sassuolo karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
İkinci devrede de her iki takım aradığı golleri bulamadı ve Inter ile Saussolo golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Inter'in puanı 40 oldu. Sassuolo ile puanını 26'ya yükseltti.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
İkinci devrede de her iki takım aradığı golleri bulamadı ve Inter ile Saussolo golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Inter'in puanı 40 oldu. Sassuolo ile puanını 26'ya yükseltti.
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