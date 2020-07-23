Inter puan kaybetti, Roma farka gitti

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya geldi.



Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.



Inter puan kaybıyla ligde ikinci sıradaki yerini Atalanta'ya kaybederken puanını 73'e çıkardı ve haftayı 3. sırada tamamladı. Fiorentina ise 43 puana yükseldi ve orta sıralardaki yerini korudu.



İtalya'da bir diğer önemli karşılaşmada Roma, ligden düşmesi kesinleşen SPAL'a konuk oldu. Roma sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılarak haftanın en gollü maçına imza attı.



Roma'nın golleri Kalinic, Carles Perez, Kolarov, Bruno Peres (2) ve Zaniolo'dan geldi. Roma'da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder maç kadrosunda yer almazken Mert Çetin ise 55. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Roma 61 puana yükselirken SPAL 19 puanda kaldı.



Serie A'da gecenin oynanan maçları ve alınan skorlar ise şöyle:



Parma 2-1 Napoli

Lecce 3-1 Brescia

Sampdoria 1-2 Genoa

Torino 1-1 Hellas Verona



