ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta başlıyor!

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta 30 Kasım Salı günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta başlıyor!
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29 Kasım 2021 13:50
ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta 30 Kasım Salı günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftanın programı şöyle:

30 Kasım Salı:

17.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (Enka)

18.30 Galatasaray Nef-Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem)

20.00 Darüşşafaka-Frutti Extra Bursaspor (Ayhan Şahenk)

20.15 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

1 Aralık Çarşamba:

17.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom-Semt77 Yalovaspor (Ankara)

20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)


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