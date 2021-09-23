İlk yarı yorumları: Fenerbahçe 1-0 Giresunspor

Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında 1-0 tamamladığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Önder Özen, Volkan Demirel ve Metin Tekin değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Maç Fenerbahçe adına farka gidecek olarak düşünülüyordu. Giresunspor beklentilerin üzerine pasla Fenerbahçe yarı sahasına girdi. Kazandıkları toplarla da pozisyona girmeye çalıştılar. Penaltı büyük fırsattı, direğe takıldılar. Fenerbahçe hızlı oynamaya çalışıyor fakat telaşlı oynuyor. Bu yüzden top kayıpları oluyor. Önde baskı da yapamıyor. Mesut, Valencia, Rossi önde basmıyor. Giresunspor'un kaybedecek bir şeyi yok, puan için oynuyorlar. Rossi maçın başında müthiş top kesti ama kaleci çıkıp alabilirdi. Fenerbahçe telaşı nedeniyle top kaybediyor. İkinci yarıda Mert Hakan-Meyer değişikliği olur.



ERMAN TOROĞLU



Giresun'un su götürür tarafı var ama Fenerbahçe'nin şu tarz top oynamaya hakkı yok. Mesut Özil yürüyerek top oynuyor. Fenerbahçe'nin el freni gibi. Mesut'u ikinci yarıda çıkarırsa hoca şaşırmam.



ÖNDER ÖZEN



Fenerbahçe'nin attığı golde detaylar var, Kim ceza alanı üzerinde topu geri kazanırken, bu değerli, Rossi orta yaptığında ceza alanında 4 oyuncu var, paylaşım harika, Ferdi'nin golü güzel. Vitesi düşürmeden devam eder diye düşünüyordum. Ligimizdeki bütün takımlar yorgun, Avrupa oynayanlar daha yorgun. Maçın sonuna iş bırakmadan 2-3'ü talep edecek, coşkulu bir oyun talep eden, rölanti ile oyunu bitirir diye düşünüyordum ama 20'den itibaren ipler Giresun'a geçti. Pozisyonlar üretmeye başladı, bir de penaltı var. Fenerbahçe, rakibi kadar pozisyon buldu ilk yarıda, 3'e 3 kabul edebiliriz net fırsatları. Daha iyisi olabilirdi, olmalıydı.

METİN TEKİN



2. dakikada gol oldu. Çok kolaylaşacak gibi düşündü Fenerbahçe, bir büyük takım, Anadolu takımı geldi, gol erken geldiğinde oyun çözülür ama öyle olmadı. Giresun kaleye de gitti, tehditkar oldu, penaltı kaçırdı. Fenerbahçe'nin golden başka 2 net pozisyonu var Valencia ve Rossi ile. Erken gol işi kolaylaştırmadı. Skor 1-0 devam ettiği müddetçe Giresun oyun içinde olacak. Penaltının kaçması Fenerbahçe için büyük şans.



VOLKAN DEMİREL



Ferdi bence ilk yarının en iyisi. Onun dışında Fenerbahçe'de ikinci bir isim sayamıyoruz. Fenerbahçe'nin orta sahada oyunu ele alıp, oyunu rakip yarı alana itmesi lazım. Aralara koşu yapan Giresun ataklarını engellemek gerek. Sıkıntılı bir maç gibi gözüküyor, umarım değişiklikler topun Fenerbahçe'de daha çok kalmasını sağlayacaktır.



