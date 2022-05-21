İlhan Palut'tan Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için açıklama!

Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, bir süredir başta Beşiktaş olmak üzere büyük kulüplerin gündeminde yer alan Abdülkerim Bardakçı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İlhan Palut'tan Abdülkerim Bardakçı'nın transferi için açıklama!
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21 Mayıs 2022 18:42
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, performansıyla transfer gündemini meşgul eden Abdülkerim Bardakçı'nın geleceğiyle ilgili konuştu.

İlhan Palut yaptığı açıklamada, başarılı savunmacının takımda kalmasını istediğini söyledi.

Abdülkerim'in sakatlığının bulunduğunu söyleyen Palut, "Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığı var. Bu sezon fark yaratan oyunculardan oldu." dedi.

Tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istediğini belirten başarılı teknik adam, "Abdülkerdim Bardakçı ile devam etmek isterim. Ancak bakalım yönetim nasıl karar verecek." ifadelerini kullandı.

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