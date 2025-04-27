Iğdır FK'den tarihi fark: 9-0!

Trendyol 1. Lig'de Iğdır Fk, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 9-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Iğdır FK'den tarihi fark: 9-0!
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27 Nisan 2025 17:58
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Iğdır Fk, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatyaspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 9-0 kazandı.

Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri 7, 50, 67 ve 74. dakikalarda Gianni Bruno, 9 ve 71. dakikalarda Adrian Regattin, 31. dakikada Alim Öztürk ve 81. dakikada Antoine Conte kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Iğdır FK, ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Iğdır FK, 55 puana ulaşarak 7. sırada yer aldı ve son 2 haftaya play-off potasında girmeyi başardı. Yeni Malatyaspor ise -21 puan ile son sırada bulunuyor.

Ligde gelecek hafta Iğdır FK, şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'u konuk edecek. Yeni Malatyaspor, Boluspor deplasmanında olacak.
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