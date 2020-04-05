İçişleri Bakanlığından 'sokak hayvanları' genelgesi

İçişleri Bakanlığı

nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi

sokak hayvanları

nın yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin artırılmasının sağlanması istendi.