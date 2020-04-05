İçişleri Bakanlığından 'sokak hayvanları' genelgesi

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakılması ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin artırılmasının sağlanması istendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İçişleri Bakanlığından 'sokak hayvanları' genelgesi
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05 Nisan 2020 17:21
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin artırılmasının sağlanması istendi.
 
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