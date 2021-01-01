Ice Cube'dan, Lillard'a: "Þampiyonluk istiyorsan, Lakers'a gel!"

Ünlü rap sanatçýsý Ice Cube, Portland Trail Blazers yýldýzý Damian Lillard'ýn þampiyonluk kazanmak için Los Angeles Lakers'a katýlmasý gerektiðini söyledi.



Cube, ESPN'den Stephen A. Smith ile yaptýðý bir röportajda Lillard'a ne tavsiyede bulunabileceði sorulduðunda, þu yanýtý verdi:



"Þampiyonluk istiyorsa Lakers'a katýlsýn. Çok sayý atýp, asýl adam olmak istiyorsa, Portland'da kalsýn. Ama gel bir þampiyonluk kazan. Hakediyorsun. O þehre çok þey kattý. O yüzden o sevginin bir kýsmýný LA Lakers'a göstersin."



Portland'ýn kadrosunu þampiyonluk adayý olabilecek kadar geliþtirmediði takdirde, Dame'in takýmdan ayrýlabileceðine dair iddialara ortaya çýkmýþtý ve bu, yýldýz oyuncu için hangi takýmlarýn muhtemel hedefler olabileceðine dair bazý spekülasyonlara yol açmýþtý. Dame'in geçtiðimiz haftalarda Las Vegas'ta LeBron James ile birlikte görülmesi, geleceði hakkýndaki bu söylentileri daha da körüklemiþti.



30 yaþýndaki yýldýz oyuncu, geçtiðimiz sezon Blazers formasýyla maç baþýna 28.8 sayý, 4.2 ribaund ve 7.5 asist ortalamalarý tutturmuþtu. Lillard'ýn dört yýllýk sözleþme uzatmasý gelecek yýl baþlayacak ve önümüzdeki sezon 40 milyon dolara yakýn bir maaþ kazanacak.



