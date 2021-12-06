Ibrahimovic: 'Umarım sonsuza kadar Milan'da kalırım'

Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, umarım sonsuza kadar Milan'da oynarım dedi.



"UMARIM SONSUZA KADAR BURADA KALIRIM"



İtalyan ekibiyle yeni sözleşme olasılığını değerlendiren tecrübeli golcü, "Kontratım hiç bitmeyecek gibi hissediyorum. Umarım Milan'da kalırım, sonsuza kadar burada forma giyerim" şeklinde konuştu.



40 yaşındaki İsveçli golcünün Milan ile sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor.



Bu sezon Serie A'da 9 maça çıkan Ibrahimovic, 6 kez fileleri sarstı.





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