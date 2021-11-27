Ibrahima Balde: "Allah bize yardım etti!"

Giresunspor kaptanı İbrahima Balde, Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ibrahima Balde: 'Allah bize yardım etti!'
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27 Kasım 2021 22:34
Giresunspor kaptanı İbrahima Balde, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Ibrahima Balde'nin sözleri:

"Mert Günok'a geçmiş olsun. Ne olduğunu anlayamadık, umarım ciddi bir şeyi yoktur. Zor bir maç olacaktı. Beşiktaş hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük bir takım. Ancak biz iyi oynadık. Takım olarak kazandık. Beşiktaş'a karşı daha fazla koşmalısınız. Takım olarak her şeyi iyi yaptık ve Allah da bize yardım etti.

Maşallah diyelim, futbolda her şey olabiliyor. Bazen kötü başlıyoruz ama iyi oynuyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Bu maç motivasyon kaynağı oldu. Bu takımda herkes çok önemli. Bu maç taraftarlara da büyük sürpriz oldu. Desteklerinden dolayı teşekkürler."


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