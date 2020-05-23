Karius'un yerine kaleci arayan Beşiktaş, Erzurum'un başarılı file bekçisi İbrahim Sehic ile anlaştı.Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bosnalı eldiven için bonservis ücreti ödemeyecek.Erzurum'un hocası Mehmet Özdilek de, "" dedi.31 yaşındaki eldiven, TFF 1.Lig'de oynadığı 28 maçta 22 gol yerken, 13 maçta ise kalesini kapatmayı başardı.