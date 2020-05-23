Karius'un yerine kaleci arayan Beşiktaş, Erzurum'un başarılı file bekçisi İbrahim Sehic ile anlaştı.
Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bosnalı eldiven için bonservis ücreti ödemeyecek.
Erzurum'un hocası Mehmet Özdilek de, "Sehic Türkiye'deki en iyi 5 kaleciden biri. Hayırlısı ne ise o olsun" dedi.
31 yaşındaki eldiven, TFF 1.Lig'de oynadığı 28 maçta 22 gol yerken, 13 maçta ise kalesini kapatmayı başardı.
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Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bosnalı eldiven için bonservis ücreti ödemeyecek.
Erzurum'un hocası Mehmet Özdilek de, "Sehic Türkiye'deki en iyi 5 kaleciden biri. Hayırlısı ne ise o olsun" dedi.
31 yaşındaki eldiven, TFF 1.Lig'de oynadığı 28 maçta 22 gol yerken, 13 maçta ise kalesini kapatmayı başardı.
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