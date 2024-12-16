İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray maçı yanıtı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçı için gelen soruya, "Gündemin dışı sorulara gerek yok" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray maçı yanıtı!
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16 Aralık 2024 12:24
Son güncelleme 16 Aralık 2024 13:06
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın başkanları ile Riva'da görüştü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu toplantının ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Hacıosmanoğlu, "Galatasaray - Trabzonspor maçına gidecek mi?" sorusunun ardından, "Gündemin dışı sorulara gerek yok" yanıtını verdi.

GALATASARAY KARŞILAMAYACAK

Öte yandan Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray Yönetimi, Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yaşanan demeç savaşının ardından Trabzonspor maçına gelmesi halinde Hacıosmanoğlu'nu karşılamayacak.

Galatasaray, İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşanan diyaloğun ardından TFF'nin istifasını istemiş ve Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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