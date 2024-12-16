İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray maçı yanıtı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın başkanları ile Riva'da görüştü.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu toplantının ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.Hacıosmanoğlu," sorusunun ardından,yanıtını verdi.Öte yandan Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray Yönetimi, Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yaşanan demeç savaşının ardından Trabzonspor maçına gelmesi halinde Hacıosmanoğlu'nu karşılamayacak.Galatasaray, İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşanan diyaloğun ardından TFF'nin istifasını istemiş ve Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.