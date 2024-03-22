Huerter, omuz çıkığı ve labrum yırtığıyla süresiz kadro dışı!

Sacramento Kings, forvet Kevin Huerter'a sol omuz çıkığı ve labrum yırtığı teşhisi konulduğunu ve parkelere dönüş tarihinin belirsiz olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Huerter, omuz çıkığı ve labrum yırtığıyla süresiz kadro dışı!
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22 Mart 2024 12:30
Sacramento Kings, forvet Kevin Huerter'a sol omuz çıkığı ve labrum yırtığı teşhisi konulduğunu ve parkelere dönüş tarihinin belirsiz olduğunu duyurdu.

18 Mart'ta Memphis Grizzlies karşısında sakatlanan Huerter, Sacramento'nun Çarşamba günü Toronto Raptors karşısında aldığı galibiyette de forma giymemişti.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon 64 maçta 10,2 sayı, 3,5 ribaund ve 2,6 asist ortalamaları yakaladı.

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