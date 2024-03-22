Sacramento Kings, forvet Kevin Huerter'a sol omuz çıkığı ve labrum yırtığı teşhisi konulduğunu ve parkelere dönüş tarihinin belirsiz olduğunu duyurdu.



18 Mart'ta Memphis Grizzlies karşısında sakatlanan Huerter, Sacramento'nun Çarşamba günü Toronto Raptors karşısında aldığı galibiyette de forma giymemişti.



25 yaşındaki oyuncu bu sezon 64 maçta 10,2 sayı, 3,5 ribaund ve 2,6 asist ortalamaları yakaladı.





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