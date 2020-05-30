Hikmet Karaman'dan farklı bakış açısı: 'Dama satrancı yenemez!'

Hikmet Karaman, Türk futboluna 20 yılı aşkın süredir teknik direktör olarak hizmet veriyor. 2002'de Kocaelispor ile Türkiye Kupası'nı kucaklayan deneyimli hoca, Rizespor ve Antalyaspor'u da Süper Lig'e taşımıştı. Kayserispor'dan ekim ayında ayrılan Karaman halen Yeni Malatyaspor'un başında. 60 yaşındaki Karaman, deneyimlerini ve koronavirüs günlerini anlattı."Salgın nedeniyle tüm dünya zor günler yaşıyor. Bundan futbol da nasibini alıyor. Ama Almanya'nın devam kararının ardından Türkiye 'Oynamıyorum' diyemez. Portekiz, Hırvatistan ve Macaristan, dönme kararı aldı. İspanya, İngiltere ve İtalya'nın devam etmesi an meselesi. Küme düşme potasındakiler farklı, şampiyonluğa oynayanlar farklı düşünüyor.Oyuncularımın istekleri ve motivasyonları iyi. Futbolu özlemişler. Elbette corona virüs protokolünü uygulamak kolay değil. Antrenmandan önce farklı, başlayınca farklı düşünüyorsun. Mecburi kısıtlamalar nedeniyle 6-7 saat antrenmanda kaldığım oluyor. Bu süreçte işinize daha da konsantre olmanız gerekiyor. Şikâyet etmiyorum, mesleğin gereği bu'Futbolcu çok para alıyor, oynayacak elbette' sözüne katılmıyorum. O zaman herkes futbolcu olsun! Evet oyuncular iyi para alıyor ama sonuna kadar hak ediyor. Mesela ben Malatya'dayım, eşim İstanbul'da. Buraya 5 kişi 14 saatte gelebildik. 2.5-3 aydır annemi-babamı göremedim. Bayramda ziyaretlerine gidemedim. Bu fedakarlıklar unutulmasın.Hocaları iyi futbolcular şampiyon yapar. Örnek: Guardiola ve Mourinho. İyi kadron varsa ilk 3'e oynuyorsun. Dama oynayanlar, satranç oyuncusuna karşı galip gelemez. İyi futbolcuların olursa 2-3 hamle sonrasını düşünürsün. Klopp gibi. Salgının ardından, oyuncu geliştirerek ekonomik şartları düzeltecek teknik direktörler gözde olacak.""Ustamız Fabio Capello'nun 'Coronadan çok sakatlıktan korkuyorum' sözü çok doğru. 55-60 gün aradan sonra dönen Almanya'da hemen 5-6 futbolcu sakatlandı. 5 değişiklik kuralı bu anlamda doğru. Bu, bir taraftan kadrosu geniş, taktik zekâsı yüksek hocalar için büyük avantaj. Daha kısıtlı kadrosu bulunan kulüpler için de dezavantaj.""Virüs çok başka. Sakatlık olduğunda futbolcu erken dönebiliyor. Ama corona virüs testi pozitif çıkarsa 14 gün karantinada olmak zorunda. Bu, özellikle kadrosu dar takımlar için çok önemli. Düşünsenize en önemli oyuncunuz virüse yakalanıyor, en az 2 maç yok. Bu yüzden şampiyonluk kaçsa ya da küme düşülse takıma yazık değil mi?55 kişilik kafilelerden oluşuyoruz. Grup halinde antrenman yapıyoruz. Yani iç sahalarda oynanacak karşılaşmalarda stat kapasitesine göre sosyal mesafeye uyularak seyirci de alınabilir.""Ligimizde haksız rekabet var. Mesela Kasımpaşa ve Göztepe, kişiye ait takımlar ve kimseye muhtaç değil. İsterim ki bütün takımların sahibi olsun. Çünkü böyle olursa kulüpler batmaz. Devlet müdahale etmese kapılarına kilit vuracaklar var. Kulüpleri, ya belediye başkanları ya da şehrin ileri gelenleri yönetiyor.""Erteleme ya da devam konusunda UEFA'nın ne dediği çok önemli değil. Kendi organizasyonları için bile düzgün tarih veremiyor. Almanya 'Oynuyorum' demeseydi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi 'Devam' diyebilecek miydi? Burayı kulüplerin adamları ve bazı güçler yönetiyor. Bir bakıyorsun bir ülkeye, 'Oynatmazsan ön eleme oynatırım' diyor; diğer taraftan Fransa'ya sesini çıkaramıyor."