  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    "Fenerbahçe bu sene UEFA Kupası'nı alabilir"
  •  
    İşte sözleşme gerçeği! TFF'de neden hala yok?

Hikmet Karaman: ''Oyuncularımı tebrik ediyorum''

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Hikmet Karaman: ''Oyuncularımı tebrik ediyorum''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 17:49
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, rakiplerini ligde bulundukları konumdan dolayı tebrik etti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının çok önemli olduğunu belirten Karaman, "Maçın başında önce geçtik. Daha sonra iki güzel pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. İçeri 2-1, 3-1'lik skorla gidebilirdik." diye konuştu.

Rakibinin frikikten beraberliği sağladığını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"İlk 45 dakika benim dediğim gibi çok önemliydi. İkinci yarı daha çok iki teknik adamın taktik savaşı haline dönüştü. Burada alınan bir puan bizim için çok değerli. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu klasik bir cümle ama bizim için değil, bazı arkadaşlar farklı yerlerde oynamak zorunda kalıyor."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için