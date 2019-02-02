Hikmet Karaman: ''Oyuncularımı tebrik ediyorum''

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, rakiplerini ligde bulundukları konumdan dolayı tebrik etti.Karşılaşmanın ilk 45 dakikasının çok önemli olduğunu belirten Karaman, "Maçın başında önce geçtik. Daha sonra iki güzel pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. İçeri 2-1, 3-1'lik skorla gidebilirdik." diye konuştu.Rakibinin frikikten beraberliği sağladığını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:"İlk 45 dakika benim dediğim gibi çok önemliydi. İkinci yarı daha çok iki teknik adamın taktik savaşı haline dönüştü. Burada alınan bir puan bizim için çok değerli. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu klasik bir cümle ama bizim için değil, bazı arkadaşlar farklı yerlerde oynamak zorunda kalıyor."