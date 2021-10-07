Hikmet Karaman: 'Bize düşen başarı dilemek'

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın İstanbul'da Norveç ile yapacağı maça ilişkin, "Stefan Kuntz ve ekibine başarılar diliyoruz. Çok önemli bir maça çıkacağız, alınacak puanlar gruptaki sıralamayı belirleyecek. Artık şu saatten sonra bize düşen görev milli olarak takımızın başarılı olmasını dilemek." dedi.



Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, kısa bir aranın ardından çalışmalara başladıklarını, önümüzdeki süreçte peş peşe 4 lig maçının 3'ünü deplasmanda oynayacaklarını söyledi.



Milli takım arasından sonra ligde Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor deplasmanlarına gideceklerini belirten Karaman, "Dolayısıyla bu zorlu maçlara iyi hazırlanabilmek için milli takım arası bizim açımızdan önemli. Sakat olan arkadaşlarımız var, milli takıma gidenler var. Bu süreçte bir hazırlık maçı oynayacağız. O da oynamayan, maç eksiği olan oyuncular açısından çok önemli." diye konuştu.



"Stefan Kuntz ve ekibine başarılar diliyoruz"



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında yarın Norveç ile karışılacak A Milli Futbol Takım'ına da başarı dileyen Karaman, şunları kaydetti:



"Stefan Kuntz ve ekibine başarılar diliyoruz. Çok önemli bir maça çıkacağız. Alınacak puanlar gruptaki sıralamayı belirleyecek. Artık şu saatten sonra bize düşen görev milli olarak takımızın başarılı olmasını dilemek. Milli takımımızın Avrupa ve dünya şampiyonalarına gitmesi Türk teknik adamlığı ve futbolu açısından son derece önemli. Avrupa şampiyonası oldu milli takım oradaydı, biz de gittik bütün takımları, sistemleri, oyun anlayışlarını oyuncularını gördük. Yani ülke açısından değer katıyor. Dolayısıyla o gelmiş, bu gelmiş o tartışmalara girmemek gerekiyor. Doğru mu değil mi, mutlaka hepimizin bir görüşü var. Bu görüşlere de herkesin saygı duyması gerekiyor. Benim temennim milli takımımızın dünya şampiyonasına gitmesi ve gruplarda da en iyi neticeyi alması."



Kayserispor, ligin dokuzuncu haftasında 18 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.



