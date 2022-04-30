Hertha Berlin, son dakikada yıkıldı: 1-1

Almanya Bundeliga'nın 32. haftasında Marco Kostmann'ın ekibi Arminia Bielefeld ile Felix Magath'ın çalıştırdığı Hertha Berlin karşı karşıya geldi.



SchücoArena'da oynanan maç 1-1 eşitlike sona ererken Hertha Berlin'in 55. dakikada Lucas Tousart ile bulduğu gole Arminia Bielefeld, 90+1'de Joakim Nilssom ile karşılık verdi.



Ev sahibi Arminia Bielefeld'de forma giyen genç oyuncu Burak İnce, ilk kez 11'de başladığı maçta 66. dakikada oyundan alındı.



Bu sonuçla beraber puanını 33'e yükselten Hertha Berlin, 15. sırada yer alırken 27 puana yükselen Arminia Bielefeld 17. sırada kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Hertha Berlin evinde Mainz'i ağırlarken, Arminia Bielefeld deplasmanda Bochum ile karşılaşacak.





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