Herro: "Altıncı adam rolünde daha rahatım!"

Miami Heat guardı Tyler Herro, "altıncı adam" rolünde kendini daha rahat hissettiğini söyledi.



Miami Herald'a bu sezon için beklentileri hakkında konuşan Tyler, asıl hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtirken, hangi bireysel ödülleri arzuladığını belirtti:



"Şampiyonluk kazanmak istiyorum. Açıkçası, tabii ki Yılın Altıncı Adamı ödülü var. En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü de olur. Bu ikisi için kesinlikle rekabet edebileceğimi düşünüyorum."



"ARTIK ROLÜM KESİNLEŞTİ"



Herro, bu sezon altıncı adam rolünde neden daha rahat olduğunu şu şekilde açıkladı:



"Altıncı adam olarak rolüm artık kesin oldu. Geçen yıl bazı geceler altıncı, bazı geceler dokuzuncu adam gibi oluyordu. Artık altıncı adam olduğumu biliyorum ve bu roldeki rahatlık, bende devam etme isteği yaratıyor.



Şu anda rolüm bu. Bu roller her gün gelişiyor ve değişiyor. Önemli olan sürekli daha iyiye gitmek ve geliştikçe nereye gideceğimi görmek."



Herro, üçüncü NBA sezonunda %40.8 üçlük isabeti yakalayarak 22.4 sayı, 6.0 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları tutturuyor.



