Herkesin aklında bu soru var: Abu Dhabi'de kim kazanır?

Abu Dhabi daha önce 10 kez Formula 1 sezon finaline ev sahipliği yaptı. 4'ünde şampiyon belirlendi. Ancak, hiç birinde bu kadar büyük bir çekişme yoktu.



Hiçbir senarist böyle büyük bir finali yazamazdı. Ancak, hayat yazdı. Max Verstappen çok cesur ve agresif. Lewis Hamilton ise çok tecrübeli.



HAMILTON PUAN ALMALI



Tarihte 31. kez şampiyonun belirlenmesi son yarışa kaldı. Tarihte son yarışa eşit puanla girilmesi ise daha önce sadece 1 kez yaşandı. 1974'de McLaren'den Emerson Fittipaldi ve Ferrari'den Clay Regazzoni arasındaki çekişmede kazanan McLaren pilotu oldu. 2021'de ise iki kahraman son yarışa eşit puanla girdi.



Kimin eli daha iyi? Hamilton'ın en az 1 puana ihtiyacı olduğu açık. Lewis Hamilton yarış dışı kalırsa Max Verstappen şampiyonluğunu ilan edecek. Tabii ki bu durum kaçınılmaz olarak bir kaza senaryosunu da akıllara getiriyor. Verstappen bir 'aslan' gibi sürüyor. Muhtemelen Abu Dhabi'de de aynısını yapacak. Sadece küçük bir fırsat bulursa bile saldıracaktır. Eğer arkadan gelen Hamilton olursa kendini mümkün olduğunca önde tutmak için savaşacak.



Daha önce Ayrton Senna, 1990'da bunu Alain Prost ile yaşadı ve Senna, Prost'u ilk virajda pistten çıkardı. 1997'de Jerez'de Michael Schumacher, Jacques Villeneuve'e vurdu. Schumacher'in tüm puanları silindi. Formula 1 komiserleri dikkatli, iki takım da diken üstünde. En ufak hata yapanın cezalandırılacağı bir ortam oluştu zaten...



AYARLAR ÇOK ÖNEMLİ



Abu Dhabi'de kim daha iyi arabaya sahip olacak? Akıllardaki en büyük soru bu. Red Bull, değişen Yas Marina pistinde ibrenin Mercedes'te görünmesinden çekiniyor. Red Bull takım patronu Christian Horner, "Pistin değişmesi Mercedes'in faydasına olmalı." dedi. Öte yandan Horner, "Cidde'nin de Mercedes'e çok daha fazla uyan bir pist olduğunu düşündük ama öyle olmadı. Yine de çok hızlı bir aracımız vardı." diye ekledi.



Bu düelloda görmeden tahmin yapmak çok çok zor. Bu sezon çok sık olarak favori görülen pist üstünde tökezledi. Küçük ayar farkları, pistte büyük sonuçlar doğurdu. Kim tüm ayarları doğru bir şekilde bir araya getirirse ve kim arabasını daha iyi piste uydurursa o kazandı. Max Verstappen'in Cidde'den sonra yaptığı, "Uzun atrenman seansları ve iyi bir cumartesi geçirmek çok önemli." sözleri akıllarda.



ANTRENMAN SEANSLARI KRİTİK



Red Bull'un çok iyi bir cuma gününe ihtiyacı var. Katar'da antrenmanlarda boşa kürek çektiler. Sıralama turlarından önce en iyi ayara sahip olamadılar. Sadece tek virajda Lewis Hamilton'a karşı 0.3 saniye kaybettiklerini doğruladılar. RB16B, W12 ile mücadele edemedi.



Red Bull, Katar'da cumartesi günü nispeten iyi bir antrenman geçirmişti ancak söz konusu yarış ise daha dayanınıklı olmaları gerekiyordu. Bu kadar yakın bir düelloda nefesiniz son ana kadar yetmeli. Aksi halde bedelini ödersiniz. Her küçük hatayı, rakibiniz cezalandırır.



Mercedes, son 3 grand-prix'de araç ayarlarını REd Bull'a göre daha iyi yaptı. Belki de son şampiyon, rakibiyle daha çok uğraşmak yerine kendine daha fazla baktı. Çünkü, Meksika ve ABD'de Mercedes, Red Bull'a göre bir ayar peşindeydi ve her iki yarışta da yenildiler.



PİST, HANGİ ARACA UYGUN?



'Kağıt üstünde' yenilenen Yas Marina pisti Mercedes'e daha uygun gibi gözüküyor. İkinci sektörün başında eski 5 ve 6. virajlar düz geçildi. Bunun yerine araçlar doğrudan sola doğru dönüyorlar. Buranın bir geçiş noktası olması hedeflendi.



İkinci düzlüğün sonundaki eğim biraz ortadan kaldırıldı. Bun yerine sola doğru bir daha dik bir viraj oluşturuldu. Genel olarak son bölümdeki tüm virajlar genişletildi. Burada da amaç arkadaki aracın daha iyi takip yapabilmesi ve geçiş alanı bulabilmesi. Geçmişte virajlar dardı ve bu da arkadan sürmeyi zorlaştırıyordu.



Her şeyden önce Yas Marina pisti, daha çok motor pisti haline geldi. Bu alanda da avantajlı olan taraf Mercedes.



Katar ve Suudi Arabistan'a oranla Yas Marina'da hızlı virajların sayısı önemli ölçüde az. Ki hızlı virajlar, Mercedes'in en büyük avantajının olduğu nokta. Turun başındaki 2 ve 3. virajlar keskin. 10 ve 11. virajlar da Mercedes'in aleyhine.



Mercedes, hava direncini azaltmayı hedefleyen bir ayar üzerinde durabilir. Bu kurulumda aracın maksimum yere basma gücüne değil maksimum hıza ulaşması hedeflenir. Belki de Red Bull söylentileri gerçeğe çıkarır ve sezonun son büyük güncellemesini Abu Dhabi'ye getirebilir.



Son sektördeki virajlar aracın manevra kabiliyetine ve yere basma gücüne bağlı değil. Uzun dingil mesafe nedeniyle Mercedes, Red Bull'a göre son sektörde dezavajtalı. Bununla birlikte son sektördeki büyük değişikliklerin hızları ne derece etkilediğini de beklemek ve görmek gerekecek. Geçmişte, neredeyse 90 derece veya 90 dereceye yakın virajlar nedeniyle son sektörde Red Bull çok avantajlıydı. Yas Marina'nın eski son sektörü Monaco gibiydi.



KAZANAN HER ŞEYİ ALIR!



Red Bull, geçen yıl Abu Dhabi GP'ye Max Verstappen ile hükmetti. Ancak, koşullar farklıydı. Mercedes her şeyi kazanmıştı ve motordaki MGU-H ünitesini çıkarmıştı. Bu da önemli bir dezavantaj yaratmıştı.



Bu sezon iki takım da pistin farklı noktalarında avantajlı görünüyor. İki aracı da pist üstünde görmeden kimin daha avantajlı olduğunu söylemek gerçekten çok zor.



Burada kazanan her şeyi kazanacak. Lewis Hamilton, 8 dünya şampiyonluğuyla tarihin en çok kazananı haline gelebilir. Max Verstappen ise Formula 1'in 34. dünya şampiyonu olarak tarih kitaplarına girebilir.





İLGİLİ VİDEO