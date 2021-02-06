Herbalife Gran Canaria, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı

İspanya'nın Herbalife Gran Canaria Basketbol Takımı, Sarper David Mutaf'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Herbalife Gran Canaria, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı
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06 Şubat 2021 15:22
İspanya'nın Herbalife Gran Canaria Basketbol Takımı, Sarper David Mutaf'ı transfer etti.

Gran Canaria Kulübü, 18 yaşındaki oyun kurucu Sarper David Mutaf ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

A Milli Basketbol Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Sarper David Mutaf, Fenerbahçe'nin altyapısında yetişmişti.

Genç oyuncu, geçen yıl Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde Minnesota Üniversitesi adına görev yapmıştı.



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