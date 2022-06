Her sabah 'şampiyonluğa uyanarak' hedefe ulaştılar

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) şampiyon olan Erkek Voleybol Milli Takımı'nın kaptanı Cevat Şimşek, "inanarak" hedefe ulaştıklarını söyledi.



Deaflympics öncesinde hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini vurgulayan kaptan Cevat Şimşek, konuk olduğu AA Spor Sohbetleri'nde yaptığı açıklamada, "Hedefimiz şampiyonluktu. Birbirimize inandık. Her gün şampiyonluğa uyandık. Arkadaşlarımızla bu hedefe sıkı sıkıya bağlandık. Hedefe bu ruhla ulaştık." dedi.



Milli takımın elde ettiği başarıların medyada yeterince yer almadığından şikayet eden ay-yıldızlı sporcu, Türkiye'ye geldiklerinde seslerini daha çok duyurmak, başarılarını anlatmak istediklerini ancak bunu yapamadıklarını kaydetti.



Voleybol milli takımına 2003 yılında girdiğini ve ay-yıldızlı ekibin uzun süredir kaptanlığını yaptığını belirten Cevat Şimşek, "Kaptanlık takımın başında olmak değil herkese eşit davranıp tecrübelerini aktarmaktır. Saha dışında kaptanım ama saha içinde ağabeyleriyim." ifadelerini kullandı.



Normal voleybol takımlarında da oynadığını ve işitme engelinin büyük bir handikap oluşturmadığını kaydeden Cevat Şimşek, "Sahada duymadığım için ufak sıkıntılar oldu ama onu da farklı yollarla çözdüm. Sahada iletişimi işaret diliyle sağlıyoruz. Top arkaya geçtiğinde biz biliyoruz oraya kimin gideceğini. Hocamız da işaret dili, mimikleri ve ayağını yere vurarak bizi uyarıyor." şeklinde görüşlerini aktardı.



- "Saha içinde hatasız sporcu yoktur"



Kaptan olarak arkadaşlarını takımla birlikteyken uyarmadığını belirten Cevat Şimşek, "Takım içinde kızarsan ufak sorun büyür. Bu takım için iyi değildir. Dışarıda konuşur ve konuşarak çözeriz. Saha içinde hatasız sporcu yoktur, bu bilinçle yaklaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çok başarılı olduğunu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da her geçen gün geliştiğini aktaran Cevat, "Biz onları her zaman destekliyoruz. Onlar da sağ olsun bizi destekliyor. Bize destek mesajları atıyorlar. İşitme engelli olduğumuz için görme duyumuz daha gelişmiş. Daha farklı yeteneklerimiz var." diye konuştu.



İşitme engelliler kulüplerine gereken desteğin verilmediğini kaydeden Cevat Şimşek, şöyle devam etti:



"Kulüpler kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Federasyonumuzun desteğiyle ayakta durabiliyorlar. Federasyonumuz olmasa kulüplerimiz çok zor durumda. Kulüplere destek olunursa sesimizi daha çok duyurabiliriz. İşitme engelliler spor yapamaz diye düşünen sayısı az değil. Bu, bizim için büyük bir handikap. Bizden uzak kalınıyor ve destek olunmuyor. Bizi eşit görmeli ve imkan vermeliler ki bizler de neler başarabileceğimizi gösterebilelim."



- "En önemlisi empati"



Cevat Şimşek, işitme engelli bireylerin yaşadıkları en büyük sorunun iletişim engeli, bunun çözümünün de "karşılıklı empati" olduğunu belirtti.



İletişim kuramamalarının seslerini duyuramamalarına sebep olduğunu aktaran Cevat Şimşek, açıklamalarını şöyle tamamladı:



"Ben işaretle anlatamıyorum, karşımdakinin anlattığını da ben duymuyorum. Engelli olarak sadece bizi görüyorlar, aslında karşımızdaki de engelli çünkü o da beni anlamıyor. Yazarak bu sorunun çözülebileceğini düşünmek de yanlış. İş yerlerinde, kurumlarda tercümanlar olmalı. Aslında en önemlisi karşılıklı empati kurarak düşünmek, o zaman her şey daha güzel olur."