Hentbolunun Avrupa'daki yıldızları, milli takımda başarı istiyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın kaptanı ve Kuzey Makedonya temsilcisi HC Ohrid'in oyuncusu Halil İbrahim Öztürk ile Almanya'nın Grosswallstadt takımında forma giyen Görkem Biçer, milli takım seviyesinde daha iyi noktalara gelinmesi gerektiğini söyledi.



Halil İbrahim Öztürk ve Görkem Biçer, Türkiye'de hentbolun geleceğiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Halil İbrahim, 9 yaşında hentbola Milli Piyango'nun altyapısında başladığını belirterek, "Daha sonra bu takım isim değiştirdi ve Spor Toto oldu. Yıllar sonra Spor Toto ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşadım. Sonra hayalim olan yurt dışına, Kuzey Makedonya'nın HC Ohrid kulübüne transferim gerçekleşti." dedi.



Çalışmayı sevdiğini, beslenmesine, uykusuna dikkat ettiğini anlatan milli hentbolcu, "Spor Toto dışında sadece bir sene Göztepe'de oynadım. Spor Toto'da 2 yıl oynadıktan ve geçen sene şampiyonluk yaşadıktan sonra da yurt dışı tekliflerini değerlendirdik. Bu sene Kuzey Makedonya'nın HC Ohrid kulübünde oynadım. Önümüzdeki sene de oradayım." diye konuştu.



Türkiye'de hentbolun geliştiğini dile getiren Halil İbrahim, "Türkiye, hentbolda daha da iyi olmak zorunda. Bu potansiyele sahibiz. Yurt dışına çıkınca görüyorsunuz, Avrupa'daki sporculardan bireysel anlamda farkımız yok. Ancak onların bazı olanakları daha iyi." ifadelerini kullandı.



Halil İbrahim, 4 yıl önce yurt dışından teklifler almaya başladığını ancak bazı çekincelerinden dolayı ertelediğini anlatarak, "Açıkçası şampiyon olup gitmek istiyordum. Kendime söz vermiştim. Bunu da gerçekleştirdikten sonra artık gitmek, başka hayallerin peşinden koşmak istedim. Bunu da gerçekleştirdiğim için mutluyum." şeklinde konuştu.



"Almanya veya Fransa'da oynamak istiyorum"



Kuzey Makedonya liginde play-off sistemi olduğunu, HC Ohrid ile play-off oynadıklarını belirten milli hentbolcu, "Şampiyonluk açısından baktığımızda Vardar ve Pelister takımları gerçekten iyi ekipler. Şu an bizim takım o seviyede değil ama önümüzdeki sezon için Avrupa hedefi koyuldu, güzel transferler yapıldı. Umuyorum Avrupa hedefimizi gerçekleştireceğiz." dedi.



Yurt dışında hedeflerinin devam ettiğini anlatan ay-yıldızlı oyuncu, "Hentbolda en iyi iki lig Almanya ve Fransa. Ben de ikisinden birinde mutlaka oynamak istiyorum. Kendime güveniyor, çalışmalarımı bu doğrultuda gerçekleştiriyorum. İnşallah bir gün olacak. Ondan sonra da eğer ulaşabilirsem bir Şampiyonlar Ligi takımıyla o kulvarda sahne almak isterim." değerlendirmesinde bulundu.



"Avrupa ile kıyaslandığı zaman Türk hentbolu nasıl bir yol izlemeli?" şeklindeki soruya Halil İbrahim, "Çok da kıyaslamak istemiyorum ama bütün kulüpler çok profesyonel bakıyor. Türkiye'de birkaç kulüp dışında bunu düşünen pek olmuyor. Bu konuda sporculara da çok iş düşüyor. Yurt dışındaki sporcular daha bilinçli. Bunları geliştirebilirsek, başarı imkansız değil." yanıtını verdi.



Kaptanı olduğu A Milli Hentbol Takımı'nın durumuyla ilgili olarak da Halil İbrahim, "Akdeniz Oyunları'nda tabii ki hedefimiz ilk önce gruptan çıkıp, daha sonra da başarabilirsek ilk 4'e girmek. Genç ve koşan bir ekibiz. Mili takım olarak madalya kazanacağımıza da inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.



Biçer: "Gerçekten çok güzel ilerliyoruz"



Almanya'nın Grosswallstadt takımında forma giyen milli oyuncu Görkem Biçer, Akdeniz Oyunları için iyi hazırlandıklarını belirterek, "Yeni bir yapılanma var. Takım çok genç ama gerçekten çok güzel ilerliyoruz. Umarım Akdeniz Oyunları'nda güzel bir sonuç elde ederiz. Rakiplerimiz güçlü ama başarılı bir şekilde sonuçlandırırız diye düşünüyorum." dedi.



Grosswallstadt'a transferine değinen Görkem, "Beşiktaş'ta ligi ikinci bitirmiştik ve Spor Toto şampiyon olmuştu. Tabii yurt dışında oynamak istiyordum. Anlaşma sağlandı ve transfer gerçekleşti. Şu an Almanya'da Grosswallstadt'ta oynuyorum. Seneye de aynı takımda devam edeceğim. Güzel gidiyor. Almanya'da hentbol daha yaygın, taraftarı olan, çok güzel bir branş. Mutluyum ve umarım orada uzun yıllar başarılı bir şekilde devam ederim." ifadelerini kullandı.



Kariyer planlarını anlatan ay-yıldızlı sporcu, "Almanya'da oynamayı zaten istiyordum çünkü orada hentbol daha iyi seviyede. Şu an 2. Lig'deyim, hedefim önümüzdeki sezon burada güzel tamamlayıp, 1. Lig'e çıkmak, oradaki takımlarda kendimi gösterebilmek. Ama şu anda konuştuğumuz 1. Lig'den de birkaç takım var. Umarım olur. Önümüzdeki sezon da 1. Lig'e geçmeyi hedefliyorum." diye konuştu.



"Hentbol Avrupa'da çok değerli"



Almanya, Danimarka ve Fransa'nın hentbolda çok iyi olduklarını dile getiren Görkem, "Orada sponsorluklar çok yüksek, sporcu kaliteleri yüksek. Hentbol orada çok değerli. Birçok fenomen sporcu var. Başarı olunca, haliyle popüler de oluyorsunuz. Fransa ve Danimarka ligleri de gerçekten çok güzel. Dünyanın en iyi, en popüler oyuncuları mücadele ediyor. Çok başarılı ligler. Orada olduğum için de mutluyum." şeklinde konuştu.



Hedefinin Almanya'da şampiyonluğa oynayan kulüplerde yer alabilmek olduğunu kaydeden Görkem, "Şu an çalışmalarımız zaten o yönde ilerliyor. Kiel, Flensburg, Magdeburg gibi takımlarda yer alabilmek, onlarla sahaya çıkabilmek için çalışıyorum." açıklamasında bulundu.



Hentbola 7-8 yaşında başladığını ve 15 yıldır hentbol oynadığını aktaran Görkem, gençlere mesaj olarak da şunları söyledi:



"Bursaspor'un alt yapısında oynuyordum. Yurt dışında böyle bir hentbol olduğunu bilmiyordum. Sadece Beşiktaş'ı duymuştum orada ve milli takımda oynamayı istiyordum. İlk kez 16 yaşında A Milli Takım'a geldiğimde, çok heyecanlanmıştım. Gençlere de tavsiyem çok çalışsınlar, hedeflerini en yükseğe, Avrupa'da oynamaya koysunlar. Almanya'da son maçımı 2 bin 800 kişi izledi. Milli takımlarda salonlarımız her zaman dolu oluyor, her zaman bizi destekliyorlar, Bu çok güzel bir şey ama aynısını kulüp maçlarına da yansıtabilirsek daha güzel olacak."





