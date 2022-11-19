Hentbolda Milli Takım'ın rakibi Sırbistan oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Sırbistan ile eşleşti.



2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da çekildi. Kuraya ikinci torbadan katılan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakibi Sırbistan oldu.



İlk maça Milli Takımımız ev sahipliği yaparken, play-off ilk maçları 7/8 Nisan, rövanşları ise 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacak. Turu geçen 10 takım Dünya Şampiyonası'na katılacak.



2023 IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 26. kez Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde Kasım 2023'te düzenlenecek.



Play-off eşleşmeleri şöyle:



Türkiye - Sırbistan



Romanya-Portekiz



İzlanda - Macaristan



Polonya - Kosova



İtalya - Slovenya



Almanya - Yunanistan



İsviçre - Çek Cumhuriyeti



Avusturya - İspanya



Kuzey Makedonya - Ukrayna



Slovakya - Hırvatistan





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