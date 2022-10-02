Hentbolda 4. hafta tamamlandı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 4. haftası oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Ümraniye Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 24-30
Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 25-31
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 21-36
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 35-29
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 30-32
Ligde günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Ümraniye Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 24-30
Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 25-31
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 21-36
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 35-29
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 30-32
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