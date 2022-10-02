Hentbolda 4. hafta tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta 5 maçla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hentbolda 4. hafta tamamlandı
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01 Ekim 2022 20:40
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 4. haftası oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Ümraniye Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 24-30

Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 25-31

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 21-36

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 35-29

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 30-32

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