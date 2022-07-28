Hentbol Süper Ligleri 10 Eylül'de başlıyor

Erkekler ve Kadınlar Süper Lig fikstürleri ise 21 Ağustos 2022 Pazar günü çekilecek. THF Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.



2022-2023 Hentbol Sezonu'nda Kadınlar Süper Ligi'nde 10, Erkekler Süper Ligi'nde ise 12 takım yer alacak.



Kadınlar Süper Ligi'nde şu takımlar yer alıyor: Adasokağı Spor Kulübü, Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, Görele Belediyesi Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, Tekirdağ Spor Kulübü, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü, Yalıkavak Spor Kulübü ve Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü.



Erkekler Süper Ligi'nde de şu takımlar yer alıyor: Beşiktaş, Beykoz Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Köyceğiz Belediye Spor Kulübü, Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Mihalıççık Spor Kulübü, Nilüfer Belediyespor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Spor Toto Spor Kulübü Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü.





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