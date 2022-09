Hentbol bu sezon çok daha 'popüler' olacak

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'nün dışında diğer büyük futbol camialarının da hentbola geri dönmeleri için çalışmalar yürüttüklerini, hentbolu daha "popüler" hale getirmek için projeler geliştirdiklerini belirtti.



Başkan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, "Yöneticilerimizden, sporcularımıza, gözlemcilerimizden hakemlerimize, seyircilerimize kadar başarılarla dolu keyifli mümkün olduğunca az sakatlığın olduğu bir sezon diliyorum. Çok çekişmeli bir sezon olacak." dedi.



MKE Ankaragücü'nün hentbola geri döndüğünü, büyük kulüplerin hentbola dönmesinin çok önemli olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:



"Camia kulüplerin hentbolun içerisinde yer alması çok değerli, bunun için çalışmalar yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Ankaragücü hentbola renk katacak, inşallah ilerleyen süreçte diğer büyük camia kulüplerimizi de kurumsal kulüplerimizi de mesela Ankara'da olan Halkbank gibi daha önce şampiyonluklar yaşamış kurumsal bir takım olarak hentbola geri dönmeleri için çalışmalar yapacağız. Bu yıl ligler hem kadınlarda hem erkeklerde çok çekişmeli geçecek, yine TRT Spor Yıldız da maçlarımız yayınlanacak. TRT ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bu sene geçen senelerden farklı özellikle hafta içi maçlarımız olacak, canlı yayın sayımızı da artırmış olacağız."



Federasyonda ve liglerde yeni logo gibi yeni yüzler ve görseller gibi gelişmeler yaptıklarını, büyük bir heyecanla müsabakaları beklediklerini dile getiren Kılıç, "Yeniliklerimiz devam edecek, federasyon olarak özellikle iletişim alanında çok önemli adımlar attık. Bu sefer bunu kulüplerimizle birlikte harekete geçireceğiz çünkü biz onlarla güçlüyüz, onlarla birlikte hareket ettiğimiz zaman daha büyük bir alana hakimiyet kuruyoruz. Her geçen gün hentbolu daha fazla seyirciyle buluşturmak istiyoruz. Hafta içi maçların da nedeni bu, hem canlı yayınların hem de izlenebilirliğin daha yüksek olabileceği farklı günlerde maçlarımızı yayınlatarak seyircilerle buluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Makedonya maçı Van'da oynanacak



Uluslararası organizasyonlara yönelik olarak da Kılıç, öncelikle Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden bütün takımlara başarılar dilediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Önlerinde zorlu maçlar var, yüreğimiz kalbimiz onlarla birlikte. Ülke puanını artırmak ve en üst seviyeye çıkabilmek için mücadele edecekler. Güçlü kadrolar kuran takımlarımız oldu, başarılı olacaklarını düşünüyorum, Avrupa'da başarı önemli. Milli takımlarda hedeflerimiz hiç bitmiyor. Erkeklerde Avrupa Şampiyonası elemeleri için grup maçları, kadınlarda dünya şampiyonası için play-off maçları var. A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Portekiz maçı deplasmanda, Kuzey Makedonya maçını ise Van'da oynanacak. Vanlı hentbolseverlere de müjdeyi verelim. Orada Nur Tatar Spor Salonu'ndan inşallah dolu tribünlerle Kuzey Makedonya'ya karşı çok önemli bir maç yapacağız. Kadınlarda ise 2 maçı da İngiltere ile Ankara'da 5-6 Kasım'da yapacağız. Her iki takımımıza da güveniyoruz."



Her organizasyondan sonra yeni geliştirme ve iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Kılıç, "Hentbolun popülaritesini artırmak için sokaktaki çocuğun hentbol oynayabilmesi için hentbolu sevebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Her gün farklı bir projeyle karşınıza çıkacağız." dedi.



- Hentbol sahalarının basketbol sahaları gibi her yere yayılması sağlanacak



Hentbolun çocukların başlaması ve adapte olması açısından en kolay branş olduğunu kaydeden Kılıç, futbolun Türk halkının yüreklerinde yer ettiğini, hentbolun da futbola çok benzediğini, kalenin duvara da çizilebileceğini, iki taştan da oluşturulabileceğini böylelikle hentbolun da sokaklarda oynanabileceğini söyledi.



Kılıç, hentbolun görünürlüğünü artıracaklarını vurgulayarak, "Yavaş yavaş hentbol sahalarının var olan basketbol sahaları gibi göze de aşina gelmesi için branşın tanıtılması için belediyelerimizle görüşüyoruz. Okul bahçelerinde olması için çalışmalarımız var. Bunu da bu sene yaygınlaştırmaya çalışacağız. Hentbolu sokağa indirmek, plaj hentbolunu daha yaygınlaştırmak, çocukların kalbine dokunmak gibi planlarımız var." ifadelerini kullandı.



- Büyük kulüplerin hentbola girmesi için görüşmeler yapılıyor



Büyük futbol kulüplerinin de hentbola girmesine ilişkin de Kılıç, "Beşiktaş var, Ankaragücü geldi, Göztepe'miz var, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin tekrar Trabzonspor'un, Konyaspor'un ve diğer büyük camia kulüplerin hentbola gelmesi için öncelikle buradaki rekabeti, enerjiyi, seyirciyi etkileyecek ne kadar büyük faktörler olduğunu, yavaş yavaş kulüplerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç, biz iklimi doğru hale getireceğiz ve bu kulüplerimiz de bu iklimin içerisinde, hentbolun içerisinde olmak isteyecekler." değerlendirmesinde bulundu.



Kulüplerin ekonomik sorunlarının da olduğunu aktaran Kılıç, "Artık sosyal medya var, her kulüp sponsorlarına neler kazandırdıklarını ölçümletmeli ve sponsorlara neler kazandırdıklarını göstermeli. Kazan kazan ilkesiyle hareket etmek zorunda herkes. Sponsorluk departmanlarını çok önemsemeliler. Zaman içinde bunların da olacağına inanıyorum. Federasyon olarak çeşitli sponsorluklara imza attık, her aldığımız sponsorlukta güçleneceğiz, güçlendikçe kulüplerimizi de güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız, paylaşacağız. Kazanımlarımızı, tecrübelerimizi, nasıl bir yolla bu başarıları elde ettiğimizi göstereceğiz. Sonunda kazanan bir camia olacak, hentbol algı olarak çok pozitif ilerliyor, ilerleyişini devam ettirecek." şeklinde konuştu.





