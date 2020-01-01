Heat ve Harden'ın karşılıklı ilgisi var, Herro 'dokunulmaz' değil!

Miami Heat ve Houston Rockets süperstarı James Harden'ın karşılıklı ilgileri olduğu ve Heat guardı Tyler Herro'nun muhtemel bir takasta dokunulmaz olarak görülmediği bildirildi.



Miami Herald'dan Barry Jackson'a göre Heat, Rockets ekibi gelecek teklifi değerlendirirse, Harden'ı takas etmeye hazır. Jackson ayrıca Heat'in, Herro'yu muhtemel bir takas senaryosunda, geçmişteki raporların aksine dokunulmaz olarak görmediğini bildirdi:



"Heat, Herro'yu çok sevse de, görüşmeler ciddiye binerse muhtemel bir Harden anlaşmasında yer almayacağına dair herhangi bir işaret olmadığı bildirildi. O da dahil olacaktır."



Heat'e geçen yılki Draft'ta 13'üncü sıradan katılan Herro, Üçlük çizgisi gerisinden %38.9 isabet ile oynadığı normal sezonda 13.5 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalayarak, harika bir çaylak sezonu geçirmişti.



Kentucky çıkışlı oyuncu, playofflarda performansını yükseltmiş, Heat'in NBA Finalleri'ne yolculuğunda 16.0 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist kaydetmişti.



